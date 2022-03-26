طالبان تمنع النساء من السفر الجوي

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما أن "عشرات النساء اللاتي وصلن إلى مطار كابل الدولي الجمعة للصعود على متن رحلات داخلية ودولية قيل لهن إنهن لا يستطعن القيام بذلك دون محرم".ووفق أحد المسؤولين "كانت بعض النساء مزدوجات الجنسية عائدات إلى منازلهن في الخارج، وبعضهن من كندا".وأضاف المسؤولان أنه "تم منع النساء من القيام برحلات إلى إسلام أباد ودبي وتركيا على متن شركتي (كام إير)، وشركة (أريانا إيرلاين) المملوكة للدولة".وأفاد أحد المسؤولين بأن "الأمر جاء من قيادة "طالبان".لكن بحلول اليوم السبت، سمح لبعض النساء أن يسافرن بمفردهن بالصعود على متن طائرة تابعة لشركة (أريانا)، متجهة إلى ولاية هرات الغربية، حسبما أفاد المسؤولين. ومع ذلك، وبحلول الوقت الذي تم فيه منح الإذن، فاتتهم الرحلات، على حد قوله.ولم يتضح بعد ما إذا كانت "طالبان" ستستثني السفر الجوي من أمر صدر قبل أشهر يطالب النساء اللواتي يسافرن لأكثر من 72 كيلومترا بضرورة وجود (محرم).