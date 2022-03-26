الحوثيون يعلنون إيقاف استهداف السعودية

وصرح رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط بانه سيتم إيقاف كل العمليات التي تستهدف السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة أيام.وأكد المشاط في تصريحات في صنعاء في الذكرى السابعة للحرب، تعليق العمليات الهجومية في جبهة مأرب وبقية الجبهات.وقال المشاط: "نؤكد استعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي".وأضاف أنهم مستعدون لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي إذا أعلنت الرياض سحب جميع القوات الخارجية من اليمن ومياهها ووقف دعم مليشياتها المحلية.وأوضح أن "تعليق العمليات الهجومية يشمل جبهة مأرب وتعيد ما تضمنته مبادرة زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي"، مشيرا إلى انهم "ينتظرون الرد عليها بالإيجاب"، داعيا التحالف إلى التوقف عن كل "الممارسات المعيقة للسلام".وجدد رئيس المجلس السياسي الأعلى "استعداد الجماعة التام للإفراج عن أسرى التحالف كافة بمن فيهم شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي وأسرى المليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسراهم".ودعا المشاط المبعوث الأممي إلى ترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات.