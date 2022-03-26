بايدن يوجه تحدياً لبوتين بشأن "أراضي الناتو"

وقال بايدن في كلمة ألقاها في العاصمة البولندية وارسو، خلال اختتام جولته الأوروبية إن "الولايات المتحدة ملتزمة بالحماية الجماعية المنصوص عليها في ميثاق الناتو".وتعليقا على الملف الأوكراني، أضاف أن "أوكرانيا ليست عضوا في الحلف، وبالتالي فإن ذلك لا يتطلب انخراط واشنطن بشكل مباشر في الحرب".وتابع: "القوات الأمريكية ليست في أوروبا للدخول في صراع مع القوات الروسية، بل هي هنا للدفاع عن حلفاء الناتو".وتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا: "لا تفكر حتى في التحرك على شبر واحد من أراضي الناتو".