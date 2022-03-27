الهجرة التركية تكشف عن اعداد المهاجرين السوريين العائدين الى بلادهم

وقال أونلو في كلمة ألقاها في جلسة "دور المجتمع الدولي في إدارة تدفقات اللاجئين: سوريا وما بعدها" في منتدى الدوحة 2022.واضاف أن "تركيا تستضيف 3.7 ملايين لاجئ سوري بالإضافة إلى 300 ألف لاجئ من مختلف دول العالم".وحول أزمة اللاجئين في العالم أكد أونلو أنه "يجب النظر إلى جذور المشكلة أولا، وتعزيز التضامن الدولي من أجل تقليل المشاكل إلى الحد الأدنى".وأشار إلى أن "الدول المتقدمة تتبع سياسات التنصل ورمي أزمة اللاجئين على عاتق البلدان النامية والأقل نماء المجاورة لمناطق الاشتباكات، بغرض إبقاء تدفق اللاجئين بعيدا عن حدودها التي تتخذ فيها إجراءات أمنية".وانطلقت أعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة، يوم السبت وتستمر يومين.