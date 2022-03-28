لا وظائف لغير الملتحين في افغانستان

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها، أن "وزارة الآداب العامة التابعة لإدارة طالبان، سيرت اليوم، دوريات في مداخل جميع المكاتب الحكومية للتأكد من إطلاق الموظفين لحاهم والتزامهم بالزي الرسمي".وأضافت أن "ممثلين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمروا جميع الموظفين الحكوميين بعدم حلاقة لحاهم وارتداء لباس محلي مكون من قميص طويل وفضفاض وسروال وعمامة".وتابعت أنه "تم إبلاغ الموظفين بأنهم من الآن فصاعدا لن يتمكنوا من دخول المكاتب وسيتم فصلهم من وظائفهم في نهاية الأمر إذا لم يلتزموا بالزي الرسمي".