أردوغان يكشف مفاجأة تخص بوتين وزيلينسكي

وأفاد أردوغان بأنهم سيعقدون لقاءا قصيرا مع الوفدين الروسي والأوكراني قبل اجتماعهما في إسطنبول الثلاثاء.

ووصل الوفد الروسي وصل إلى تركيا لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني.وقالت وسائل إعلام تركية "وصل الوفد الروسي إلى تركيا قبيل محادثات السلام مع نظيره الأوكراني غدا في اسطنبول".وأشار مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، إلى أنه خلال محادثات هاتفية، اتفق قادة تركيا وروسيا، أردوغان وبوتين، على لقاء وفدي موسكو وكييف المفاوضين في اسطنبول.من جهته، رجح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول يوم الثلاثاء، وليس اليوم.وقال في تصريحات للصحفيين: "من غير المرجح أن تستأنف (المفاوضات) اليوم.. صحيح أن اليوم يغادر الوفدان إلى تركيا، لكننا نتوقع أن يحدث (الاجتماع) غدا".وأضاف: "حتى الآن، لا يمكننا ولن نتحدث عن تقدم.. حقيقة أن قرار مواصلة المحادثات وجها لوجه أمر مهم طبعا، لكن في الوقت الحالي لا نزال متمسكين بسياسة عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات.. نعتقد أن هذا يمكن أن يضر بعملية التفاوض".