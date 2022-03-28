أذربيجان تؤكد أهمية "التنمية الشاملة"مع العراق

وقال القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان في العراق نصير ممدوف في بيان، على هامش الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، "لقد تطورت علاقاتنا بين الدول التي تخدم مصالح شعوبنا ذات الجذور التاريخية والدينية والثقافية بشكل ديناميكي خلال الثلاثين عاماً الماضية وتوسع تعاوننا على أسس ثنائية ومتعددة الأطراف".وأضاف أن "جمهورية العراق بلد شقيق وشريك مهم لنا ونعلق أهمية كبيرة على التنمية الشاملة لعلاقاتنا القائمة على الثقة المتبادلة"، مشيراً الى "التعاون المثمر بين بلداننا داخل المنظمات الدولية وخاصة داخل منظمة التعاون الإسلامي".وتابع أنه "خلال العام الماضي تم تنظيم 5 زيارات رسمية من جمهورية العراق إلى جمهورية أذربيجان، وهو دليل واضح على التطور الديناميكي الأخير للعلاقات بين البلدين"، مؤكداً أن "جمهورية العراق تقدر دعم أذربيجان وموقفها العادل من أجل وحدة أراضيها وسيادتها وحرمة حدودها المعترف بها دوليا وتعتبر ذلك تعبيرا واضحا عن أخوتنا".