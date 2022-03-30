السويد: لا نستبعد الانضمام إلى حلف الناتو

وقالت أندرسون بحسب قناة SVT إنها "لا تستبعد انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي الناتو".وأضافت: "يمكن القول إن التحرر من التحالفات قد خدم السويد جيدا وجنبنا الصراعات، ولكن عندما يتم إعادة رسم الخريطة السياسة الأمنية، نحتاج إلى إجراء تحليل جديد واتخاذ القرارات بناء عليه".وقالت أندرسون عدة مرات من قبل إن "التحرر من التحالفات العسكرية يخدم السويد جيدا".وأعاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في مؤتمره في الخريف الماضي تأكيد قراره عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.