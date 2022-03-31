فرنسا.. عملية خاصة في ليل وانباء عن شخص مسلح

وقالت شرطة شمال فرنسا على حسابها في "تويتر" أن "العملية تجري في منطقة بين محطة قطارات "ليل-فلاندريا" والمركز التجاري".وواضافت الشرطة انها "حثت المواطنين على الابتعاد عن هذه المنطقة، ونفت وقوع إطلاق نار خلال العملية".وأشارت مصادر صحفية فرنسية إلى أن "العملية أسفرت عن تعليق حركة القطارات في المحطة، غير أن نائب رئيس منطقة وت دو فرانس، فرانك ديرسين، أعلن، وفقا لقناة BFM، أن "العملية قد اختتمت والعمل جار على استئناف حركة النقل".