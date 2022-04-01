الرئيس التونسي: الانتخابات لن تجرى بعد 3 أشهر

وجاء تصريحات سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.وأعلن سعيد الأربعاء حل مجلس النواب بعد ثمانية أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية.وأصدر الرئيس قراره بعد ساعات على تحدي نواب قراره تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25 يوليو 2021.وكان سعيد رأى في اجتماع النواب "محاولة انقلابية" تم إجهاضها، متهما الذين شاركوا فيه بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحقهم.والخميس عبر رئيس البرلمان، راشد الغنوشي عن رفضه قرار سعيد حل مجلس النواب، مؤكدا أن المجلس سيواصل نشاطه لإنقاذ ديمقراطية البلد الذي انطلقت منه موجة "الربيع العربي" في المنطقة.وأبدت الولايات المتحدة الخميس "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي سعيد مشددة على وجوب العودة سريعا إلى "حكومة دستورية".وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس خلال مؤتمر صحفي إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان".بعد ثمانية أشهر من قرار تعليق عمل البرلمان، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، حل المجلس نهائيا، ردا على تصويت النواب خلال اجتماع عبر الإنترنت لصالح إلغاء قرارات 25 يوليو.وأضاف "أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وشاملة وأن تنفذ بالتنسيق مع مروحة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني".