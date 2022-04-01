الأولى من نوعها.. وزير إسرائيلي يزور أوكرانيا الاثنين المقبل

أفادت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الجمعة، بأن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتش سيزور أوكرانيا يوم الاثنين المقبل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن السفير الأوكراني في تل أبيب، يفغيني كوروفيتشك، أن "وزير الصحة الإسرائيلي سيزور بلاده يوم الاثنين المقبل، ويزور المستشفى الإسرائيلي الذي أقامته الحكومة الإسرائيلية غرب أوكرانيا".

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وأكدت الصحيفة أن "زيارة هوروفيتش ستكون الزيارة الرسمية الأولى لأول وزير إسرائيلي يزور أوكرانيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، الشهر الماضي".

وأشار إلى أن "تلك الزيارة ستتم بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية، يائير لابيد".