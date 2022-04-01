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دولة مجاورة تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون"

دوليات

2022-04-01 | 13:49
دولة مجاورة تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون"
المصدر:
وكالات
2,091 مشاهدة

تمكنت قوات الأمن السعودي، اليوم الجمعة، من إحباط 4 محاولات لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، عثر عليها مخبأة في شاحنات .

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، أنه "عند قدوم عدد من الشاحنات إلى المملكة عبر المنفذ، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون، مخبأة بطرق مختلفة".

واضافت أنه "في المحاولة الأولى التي جرى إحباطها، عثر على 250.000 حبة، كانت مخبأة في أرضية إحدى الشاحنات، في حين جرى إحباط محاولة تهريب أخرى بلغت الكمية المضبوطة فيها 326.744 حبة، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في مقدمة أرضية إحدى الشاحنات".

واوضحت الهيئة أنه تم أيضا إحباط محاولة تهريب 618.604 حبات كبتاغون، كانت مخبأة بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات، بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب أخرى جرى فيها إخفاء 310.465 حبة كبتاغون في مخابئ أعدت خصيصا لغرض التهريب في شاحنة قدمت للمملكة عبر المنفذ".

واشارت الى أنه "بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على مستقبلي هذه الحبوب المخدرة داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص".

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