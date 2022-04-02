اليمن.. دخول "هدنة الشهرين" حيز التنفيذ

دخلت منذ قليل الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن حيز التنفيذ، حيث ستستمر لمدة شهرين.



ويوم أمس الجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان "استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الساعة 19:00".



وبموجب هذه الهدنة "تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا"، وفق ما جاء في بيان لمكتب غروندبرغ.