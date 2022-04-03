Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تشافي يراوغ بشأن الاتفاق مع نجم تشيلسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

شقيقة "كيم جونغ أون" تصف وزير دفاع كوريا الجنوبية بـ"الشخص الحثالة"

دوليات

2022-04-03 | 05:14
شقيقة "كيم جونغ أون" تصف وزير دفاع كوريا الجنوبية بـ"الشخص الحثالة"
المصدر:
ارم نيوز
3,001 مشاهدة

وصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وزير الدفاع الكوري الجنوبي بـ "الشخص الحثالة" لتحدثه عن ضربات استباقية ضد كوريا الشمالية، وحذرت من أن كوريا الجنوبية قد تواجه تهديدًا خطيرا.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، قال خلال زيارة لقيادة الصواريخ الاستراتيجية في البلاد الجمعة، إن "كوريا الجنوبية لديها القدرة والاستعداد لشن ضربات دقيقة على كوريا الشمالية إذا اكتشفت أن كوريا الشمالية تعتزم إطلاق صواريخ عليها".

وقالت جونغ في بيان صدر عنها، الأحد، إن "هذا الرجل الذي لا معنى له الذي يشبه الحثالة يتجاسر على التفوه بضربة استباقية لدولة تمتلك أسلحة نووية. كوريا الجنوبية قد تواجه تهديدا خطيرا بسبب التصريحات المتهورة التي أدلى بها وزير دفاعها، يجب على كوريا الجنوبية ضبط نفسها إذا كانت تريد تجنب الكارثة".

وجاء بيان جونغ، وسط توترات متصاعدة بين الكوريتين المتنافستين بشأن سلسلة تجارب الأسلحة في كوريا الشمالية، بما في ذلك أول صاروخ باليستي عابر للقارات منذ أكثر من أربع سنوات.

وتعتبر جونغ، المسؤولة البارزة بحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، ومسؤولة عن العلاقات مع سيول وواشنطن، بينما تصفها وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية بأنها المسؤول الثاني في كوريا الشمالية بعد شقيقها.

في الأثناء، رأى بعض الخبراء، أن "بيان جونغ ربما يشير إلى أن كوريا الشمالية ستجري المزيد من اختبارات الأسلحة المهمة قريبًا وتتخذ موقفًا متشددًا بشأن كوريا الجنوبية“، بحسب ما بثته شبكة "إي بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وكان اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 24 مارس، هو الذي انتهك وقف كوريا الشمالية لتجارب الأسلحة الكبيرة مدة أربع سنوات، وكان بمثابة إحراج لرئيس كوريا الجنوبية الليبرالي مون جاي إن، الذي دفع بقوة لتحقيق مصالحة أكبر بين الدولتين وإيجاد حل سلمي للملف للنووي.

وعلقت وكالة "أسوشيتدبرس" على التصريحات الكورية بالقول إن ”كوريا الجنوبية طالما حافظت على مثل هذه الاستراتيجية الهجومية الوقائية للتعامل مع التهديدات الصاروخية والنووية المتزايدة لكوريا الشمالية، لكن كان من غير المعتاد أن يناقشها مسؤول كبير في سيول تحت إدارة مون بشكل علني".

في السياق، حذر باك جونج تشون، سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية، من أن ”أي سوء تقدير طفيف وبيان سيئ يهز الطرف الآخر في ظل الوضع الحالي قد يؤدي إلى صراع خطير وحرب شاملة"، مؤكدا أن "كوريا الشمالية ستوجه القوة العسكرية بلا رحمة لتدمير أهداف رئيسية في سيول والجيش الكوري الجنوبي إذا هاجمت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بشكل استباقي".

يشار إلى أن العلاقات بين الكوريتين، شهدت هدوءا لفترة وجيزة في 2018 بعد أن تواصلت كوريا الشمالية فجأة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأعربت عن استعدادها لوضع برنامجها النووي على طاولة المفاوضات. في ذلك الوقت، زارت كيم يو جونغ كوريا الجنوبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ونقلت دعوة شقيقها إلى مون لزيارة كوريا الشمالية. وقد التقى كيم جونغ أون ومون ثلاث مرات في 2018.

لكن كوريا الشمالية عادت وغيرت سلوكها وقطعت العلاقات مع كوريا الجنوبية بعد انهيار دبلوماسيتها النووية الأوسع مع الولايات المتحدة في 2019 بسبب الخلافات بشأن العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة بحق كوريا الشمالية.

ويقول بعض الخبراء إن الاختبارات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية كانت تهدف إلى تحسين تكنولوجيا أسلحتها، وتعزيز نفوذها في المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة وتأمين ولاء داخلي أقوى، وإن كوريا الشمالية قد تقوم قريبا بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، أو إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا أو اختبار جهاز نووي في الأسابيع المقبلة.
» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:32 | 2022-04-03 09:32
09:01 | 2022-04-03 09:01
08:36 | 2022-04-03 08:36
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.