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روسيا تعلن اسقاط 4 مسيرات أوكرانية وتدمير 4 منشآت لتخزين الوقود

دوليات

2022-04-05 | 04:21
روسيا تعلن اسقاط 4 مسيرات أوكرانية وتدمير 4 منشآت لتخزين الوقود
المصدر:
روسيا اليوم
612 مشاهدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن رصدها عمليات تصوير جديدة في "موشون" شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن جنود المركز الرئيسي رقم 72 التابع لإدارة الشؤون المعنوية للجيش الأوكراني في "موشون" شمال غرب كييف يقومون حاليا بعمليات تصوير مرحلية لمدنيين يزعمون مقتلهم جراء "أعمال عنف" ليلصقوها بالقوات الروسية ولنشرها في وسائل الإعلام الغربية.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الروسية دمرت 4 منشآت لتخزين الوقود لإمداد القوات الأوكرانية في مناطق قرى "كريمينيتس" و"تشيركاسكي" و"زابوروجيه" و"نوفوموسكوفسك".

ونجحت الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة من البحر في تدمير مركز لتدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية كان يستخدم لإيواء المرتزقة الأجانب في "أوتشاكوف"، وكذلك قصف الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية، خلال الليلة الماضية، 134 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 8 مراكز قيادة ومراكز اتصالات، ورادار للإضاءة والتوجيه لمنظومة الدفاع الجوي المضادة للطائرات من طراز "إس-300"، وقاذفة واحدة لنظام الصواريخ "توشكا – أو"، و6 مستودعات للذخيرة، ومستودعين للوقود، بالإضافة إلى 85 معقلا ومناطق للارتكاز وتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية.

وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إسقاط أربع مسيرات في الجو في مناطق قرى "تشيرنوبايفكا" و"إندوستريالنايا" و"غورتي" و"نيجنيايا كرينكا".

إجمالا ومنذ بداية العملية العسكرية فقد تم تدمير ما يلي:

125 طائرة

91 مروحية

398 طائرة مسيرة

226 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

1969 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى

214 قاذفة صواريخ متعددة

852 قطعة مدفعية ميدانية وهاون

1873 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة
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