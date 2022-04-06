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اعتباراً من هذا التاريخ.. حظر استعمال الأكياس البلاستيكية في أبوظبي

دوليات

2022-04-06 | 06:52
اعتباراً من هذا التاريخ.. حظر استعمال الأكياس البلاستيكية في أبوظبي
المصدر:
البيان
1,321 مشاهدة

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي اليوم أنه سيتم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي اعتباراً من 1 يونيو 2022، وذلك استناداً إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في سنة 2020.

ويتضمن تنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، حيث تعمل الهيئة على وضع إجراءات لتقليل الطلب ورفع كفاءة استهلاك حوالي 16 منتجًا بلاستيكيًا يستخدم لمرة واحدة، بما في ذلك الأكواب وأغطيتها وعيدان التحريك وأدوات الطعام على سبيل المثال لا الحصر.

بالإضافة إلى ذلك، تتجه هيئة البيئة - أبوظبي أيضًا نحو التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.

وقد تم وضع السياسة الشاملة لتعزيز بيئة صحية ونمط حياة مستدام للجميع، ولمكافحة تغير المناخ من خلال تقليل استهلاك الموارد وتقليل التلوث الناتج عن ذلك. فمنذ إطلاق السياسة في مارس 2020، دأبت الهيئة على التنسيق على نطاق واسع مع الشركاء الإستراتيجيين المعنيين بتطبيق السياسة وبالأخص منتجي المواد البلاستيكية وتجار التجزئة لضمان فعالية تطبيق هذه السياسة حيث تم وضع معايير فنية جديدة للأكياس المتعددة الاستخدام. ودعماً لذلك، سيتم تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق على مستوى الإمارة لتسهيل تطبيق الإجراءات الجديدة في يونيو لتفعيل حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وأفادت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: "من خلال إطلاق وتنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، تسعى الهيئة لمواصلة إرث المغفور له الشيخ زايد، الذي يلهمنا شغفه العميق بالحفاظ على البيئة في رحلتنا للاستدامة. فنحن حريصون على مواصلة رحلتنا للحد من استهلاك البلاستيك المستخدم لمرة واحدة في إمارة أبوظبي".

وقالت سعادتها "وفي إطار خطتنا للحد من استخدام البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، نشجع الجميع على استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل البصمة البيئية، واليوم نعلن عن فرض حظر على استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إمارة أبوظبي لما لها من تأثير سلبي كبير على البيئة والتنوع البيولوجي."

وأضافت الظاهري: "لقد قطعنا شوطاً كبيراً في سعينا لتحقيق المستهدفات المدرجة في السياسة، وعملنا على بناء الإطار التنظيمي لضمان التنفيذ الناجح. وبدعم من قيادتنا الرشيدة في إمارة أبوظبي، والتعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين، نحن على يقين بإمكانية تحقيق أهداف السياسة ".

وفي نطاق تطبيق السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، قامت الهيئة بتنفيذ العديد من حملات التوعية والتنظيف لتشجيع أفراد المجتمع على لعب دور في حماية البيئة، وزيادة وعيهم بحجم المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والنفايات التي تدخل الشواطئ وتؤثر على البيئة البحرية. كما تستهدف الهيئة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وتزودهم بأدوات تمكنهم من وضع خطط لتنفيذ السياسة.

وبدورها قامت الهيئة بإعادة هندسة إجراءاتها الداخلية لتنفيذ السياسة والحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في نطاق عملها. كما قام العديد من شركاء الهيئة في القطاع الحكومي بتنفيذ مبادرات لدعم السياسة. كذلك تقوم العديد من المطاعم بإطلاق مبادرات لخفض استهلاك المواد البلاستكية المستخدمة لمرة واحدة، فيما تشجع بعض منافذ البيع الكبرى المتسوقين على استخدام أكياس البضائع القابلة لإعادة الاستخدام.

وتقوم هيئة البيئة - أبوظبي أيضًا بإجراء دراسة مفصلة وشاملة لمتطلبات إطلاق نظام استرداد لقناني المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة مقابل الحصول على حوافز ومكافآت في الإمارة، وذلك بالشراكة مع أكثر من 30 جهة خاصة وعامة.
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