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نفي لبناني لمزاعم الإفلاس.. "خطة جديدة لتنمية الاقتصاد"

دوليات

2022-04-06 | 09:45
نفي لبناني لمزاعم الإفلاس.. "خطة جديدة لتنمية الاقتصاد"
المصدر:
السومرية
1,157 مشاهدة

نفى المدير العام لمصرف "بي بي اي سي" اللبناني، شوقي جورج بدر، مزاعم إفلاس لبنان، فيما أشار خطة جديد لتنمية الاقتصاد.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مضيفاً أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وأشار بدر في حديث لـ السومرية، إلى أن "نائب رئيس مجلس الوزراء أوضح أن الكلام قد اجتزء، كما نفاه رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان".

وبين، أن "المصارف اللبنانية العاملة في العراق لا يمكن أن تتأثر الودائع فيها بالازمة اللبنانية لان حسابات هذه المصارف منفصلة عن المصارف الام، اضافة الى ان البنك المركزي العراقي قرر منذ تقريباً 3 سنوات على ابقاء 70% من مجموع الودائع داخل العراق والـ 30% الاخرى يتم ايداعها في مصارف يتجاوز تصنيفها الدرجة B والمصارف اللبنانية العاملة في العراق تودع الـ30% لدى مصارف في نيويورك وتصنيفها ضمن التصنيف A فما فوق وهذه النسبة سمح بها البنك المركزي العراقي لتتمكن المصارف من فتح الاعتمادات المستندية، عليه فان ودائع العراقيين في المصارف اللبنانية العاملة في العراق جميعها خارج لبنان لذلك لا داعي للخوف على تلك الودائع".

وتابع، أنه "بالنسبة للمصارف العاملة داخل لبنان فان هناك تعليمات صادرة عن البنك المركزي اللبناني تحدد نسب سحب الودائع من قبل الزبون ويمكنه ان يسحب المبلغ بالليرة اللبنانية او بالدولار ضمن سعر المنصة اللبنانية".

وأشار بدر إلى أن "هناك خطة اقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي اللبناني مع البنك الدولي لانجاح خطة التعافي الاقتصادي ومن المقرر ان تنفذ خلال شهر".
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