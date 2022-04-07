داعش في سوريا.. تقرير يرصد مؤشراً مقلقاً

وأوضح تقرير مركز مكافحة التطرف (CEP) أن التنظيم نفذ 17 هجوما مؤكدا في مارس الماضي، أسفروا عن قتل 25 من مقاتلي الجماعات الموالية للحكومة السورية، على الأقل، ومدني واحد، وجرح ما لا يقل عن 28 آخرين في محافظات حمص ودير الزور والرقة وحلب وحماة.وتصاعدت عمليات داعش في مارس، مقارنة بشهر فبراير، على الرغم من أن النشاط ما يزال منخفضا مقارنة بيناير.وضمن عمليات مارس، 5 هجمات في دير الزور، و5 في حمص، و4 في الرقة، فيما تراجع معدل زراعة التنظيم الإرهابي للألغام، لكن من غير الواضح كيف تم زرع الألغام، وفقا لمركز (CEP).ومن بين الهجمات الـ17، تم التأكد من تنفيذ 4 بالألغام أو العبوات الناسفة، بينما استخدمت 9 على الأقل أسلحة صغيرة، ونُفذت 4 هجمات بوسائل مجهولة.ويتطلب استخدام الأسلحة الصغيرة من خلايا داعش، أن تراقب أهدافها بنشاط، وتستعد للمخاطرة بفقدان أفراد وإمدادات.وحسب التقرير ذاته، فإن خلايا داعش "يبدو أنها تراقب عن كثب تحركات القوات التابعة للحكومة على طول طريق تدمر- البوكمال السريع، بحثا عن أهداف محتملة، وكذلك تنشط على طول جبهة كوم- جبل بشري في جنوب الرقة وشمال شرق حمص".والأهم من ذلك، أن داعش نفذ 5 عمليات ذات جودة عالية عبر 3 محافظات في مارس، وهو ثاني أعلى رقم في شهر منذ مايو 2021، مما يشير لموقف أكثر عدوانية، ويمكن أن يُعزى أحد أسباب التصعيد إلى نجاح داعش في التمركز في البادية السورية، وفقا لمركز (CEP).