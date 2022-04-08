إسرائيل تعلن مقتل منفذ هجوم تل أبيب

وقال مسؤولون في أجهزة الأمن إنه "تم تحديد مكان الإرهابي الذي نفذ الهجوم المسلح أمس في تل أبيب، وتحييده".وأوضح المسؤولون أن "الرجل وهو فلسطيني من الضفة الغربية، قتل بالقرب من مسجد في حي يافا"، وفقما نقلت "فرانس برس".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت يوم الخميس، أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب آخرون في هجوم بإطلاق الرصاص بتل أبيب، بينما تواصل الشرطة مطاردة منفذ العملية.وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإسرائيلي عددا كبيرا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطوارئ في موقع الهجوم بوسط المدينة.ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن إطلاق النار وقع في عدة أماكن من شارع "ديزنغوف"، وهو من بين أكثر الأماكن ازدحاما وحركة في تل أبيب.وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الشرطة، أن الأمن أطلق النار على أحد المنفذين، بينما تواصل مطاردة آخر.وحثت الشرطة السكان المحليين على البقاء بعيدا عن أماكن المطاردة، كما نصحتهم أيضا بعدم الاقتراب من النوافذ بينما تجري العملية.وجرى سماع تبادل لإطلاق النار بمنطقة ميناء تل أبيب، في حادثة تنضاف إلى هجمات أخرى سجلت بإسرائيل، مؤخرا، وسط مخاوف من تصاعد العنف.