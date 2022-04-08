حقيقة فيديو "تساقط الطائرات الحربية الروسية كأوراق الشجر" في أوكرانيا

إلا أن هذا المقطع غير صحيح، ومأخوذ من لعبة فيديو (ARMA 3).

وعلق مستخدمون على الفيديو بالقول إن "الطائرات المقاتلة الروسية تسقط واحدة تلو الأخرى، وأشبه بمشاهدة أوراق الشجر وهي تسقط، وذلك بفضل صواريخ ستينغر الأميركية".ويقول آخرون "الأميركيون لم يسقطوا الطائرات بأنفسهم، لكن الجيش الأوكراني، الذي دربته الولايات المتحدة، هو من أسقطها".وتظهر اللقطات، التي تمت مشاهدتها أكثر من مليون مرة، جنودا يطلقون الصواريخ على طائرات مقاتلة.وأعلنت الولايات المتحدة عن مئات الملايين من الدولارات كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ ستينغر، وقد أسقط الجيش الأوكراني بالفعل بعض الطائرات.وخلال البحث تم العثور على لقطات منشورة في يوتيوب بتاريخ 15 مارس 2022، وتظهر مقاطع من لعبة الفيديو ARMA 3 ذات الطابع الحربي.وقالت الشركة المطورة للعبة إن "الفيديو المتداول حول أوكرانيا مأخوذ من ARMA 3"، وحذرت من "المعلومات الخاطئة".