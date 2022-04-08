الكشف عن صفقة إيرانية أمريكية جديدة

وبحسب،"entekhab.ir"، "سيتم إطلاق سراح ثلاثة جواسيس مزدوجي الجنسية هم سيامك نمازي ومحمد باقر نمازي ومراد طاهباز مقابل حصول إيران على أموالها المجمدة في كوريا".والعلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية متوترة، بسبب 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية مجمدة في بنكين كوريين بسبب العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق التاريخي.