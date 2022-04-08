لبنان.. الاطاحة بعصابة تتاجر بالدولار المزيف

وقالت السلطات في بيان إن "مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وِحدة الشرطة القضائية، وضمن نشاطه في "مكافحة ظاهرة ترويج الدولارات المزيّفة تحت مسمّى "دولارات مجمّدة ليبية أو عراقية"، وبعد رصد وتعقب تمكن من توقيف شبكة في محلّتي البوشرية والمشرّفية".واضافت إن "أكثر من 40 شخصا وقعوا ضحية تلك الشبكة، التي تروج عملة مزيفة، على أنها دولارات مجمدة".وأوضحت السلطات أنها "وقبل أيام عثرت في منزل أحد أفراد الشبكة في محلّة البوشرية، " على أوراق نقديّة مزيّفة بقيمة 16500 دولار أميركي، "إضافةً إلى مبالغ صحيحة ناتجة عن بيع الدولارات المزيفة".وختمت بيانها بتحذير قالت فيه: "لا توجد "دولارات مجمّدة"، إنّما هي أوراق نقدية مزيّفة، يعمد أفراد العصابات إلى إيهام الضحايا بذلك، بهدف الاحتيال وترويج دولارات مزيّفة".