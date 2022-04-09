الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي قتل شخصاً وأصاب آخرين بعملية في جنين

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر" أن قوات الجيش "تعمل الآن في منطقة مدينة جنين ومخيم جنين"، متعهدا بكشف التفاصيل لاحقا.ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" لقطات تظهر قوات للجيش الإسرائيلي في جنين. وأكدت أن العسكريين حاصروا منزل منفذ هجوم تل أبيب، رعد حازم، في مخيم جنين، ووقع في الموقع تبادل لإطلاق الرصاص.ووفقا لمصادر إعلامية فلسطينية، رفض والد منفذ عملية تل أبيب الاستجابة لأوامر القوات الإسرائيلية، وأفادت وكالة "معا" بانتشار قناصة للجيش الإسرائيلي بكثافة في المناطق العالية في مخيم جنين، مع احتدام اشتباكات متقطعة هناك.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مواطنا قتل وأصيب خمسة آخرون خلال العملية الإسرائيلية في جنين.