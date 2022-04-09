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أول تعليق من حماس بعد أحداث "جنين" الأخيرة - عاجل

دوليات

2022-04-09 | 04:47
أول تعليق من حماس بعد أحداث "جنين" الأخيرة - عاجل
المصدر:
الجزيرة نت
867 مشاهدة

علقت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، على العدوان الأخير الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف قانوع، إن "عدوان الاحتلال على جنين لن يستعيد هيبة جيشه المنكسر وقيادته المهزوزة".

وأضاف، أن "عدوان الاحتلال على أهلنا في جنين يجب أن يشكل انتفاضة عارمة ضد المحتل الصهيوني في كل أرجاء الضفة الغربية".

وتابع القانوع، "يجب أن تتحول مدن ومخيمات وشوارع الضفة لهيباً وناراً يحرق أقدام الغزاة المحتلين".

وفي وقت سابق، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام منزل منفذ عملية "تل أبيب" في مخيم جنين.

ووفقا لوسائل اعلام فلسطينية، فقد اندلعت اشتباكات بين الشبّان وقوات الاحتلال عند أطراف مخيم جنين، أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني واصابة اربع اخرين، فضلا عن اصابات عدة في صفوف الجيش الاسرائيلي.

واندلعت مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإٍسرائيلي داخل وفي محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية صباح اليوم السبت، حيث توجهت قوات عسكرية كبيرة إلى محيط منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ "عملية ديزنغوف" في تل أبيب، وطالبوا والده العقيد المتقاعد فتحي حازم وباقي أفراد عائلته بتسليم أنفسهم.

وكان والد الشهيد قد رفض 3 استدعاءات للمثول للتحقيق لدى سلطات الاحتلال، وهو عقيد متقاعد في الأمن الوطني الفلسطيني وأسير سابق وكان من النشطاء البارزين لحركة فتح في الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987 في الأراضي الفلسطينية.

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته المنتشرة في الضفة الغربية بـ3 كتائب جديدة ابتداء من اليوم السبت.


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