عاصفة ترابية قوية تضرب دولة مجاورة للعراق

وشهدت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها خلال الساعات الماضية تدنيا في مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية القوية التي أثرت على المحافظة فيما وصفها بعض المغردين على "تويتر" بأنها حولت النهار إلى ليل.ونبه المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق لتعرض محافظة حفر الباطن إضافة إلى بعض محافظات المنطقة الشرقية إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر حتى الثامنة مساء السبت.من جهة أخرى، أوضحت صور الأقمار الصناعية أن العاصفة التي ضربت الشرقية اليوم ستمتد لمنطقة الرياض بما فيها العاصمة والقصيم خلال الساعات القادمة.وقال المركز الوطني للأرصاد إن الأقمار الصناعية توضح تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية "حفر الباطن-القيصومة" وما جاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه انعدام في الرؤية الأفقية.وتوقعت أن تؤثر العاصفة خلال الساعات القادمة إلى صباح الأحد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، والرياض العاصمة.