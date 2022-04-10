أول تعليق لماكرون بعد انتخابات اليوم

ودعا ماكرون في كلمة له بعد التأهل إلى الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية التي جرت اليوم، إلى "تجاوز الخلافات والالتفاف حول حركة وطنية موحدة من أجل بلدنا".كما دعا ماكرون الفرنسيين "على الرغم من خلافاتهم للتصويت لي في الدورة الثانية من الانتخابات"، ودعا ايضاً "جميع الفرنسيين إلى التصدي لليمين وأقصى اليمين والانضمام لمعسكرنا".وأضاف "سأقوم بتطبيق برنامجي للانفتاح والاستقلال الأوروبي الذي دافعت عنه بشكل دائم".وأظهرت نتائج فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.