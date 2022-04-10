موسكو تكشف تفاصيل الصواريخ التي استهدفت اللاذقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المضادات الجوية السورية روسية الصنع دمرت 3 صواريخ من أصل 5 أطلقتها مقاتلات إسرائيلية F-16 من الأجواء اللبنانية على أهداف في اللاذقية يوم السبت الماضي.
وقال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا اللواء البحري أوليغ جورافلوف: "في 9 أبريل من الساعة 18:45 حتى 18:52 أطلقت أربع مقاتلات إسرائيلية F-16 خمسة صواريخ من الأجواء اللبنانية على أهداف في محافظة اللاذقية السورية".
وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي السورية دمرت 3 منها بمنظومات S-125 وPantsir-S روسية الصنع.
ولفت إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية ألحقت أضرارا مادية طفيفة ببعض المنشآت التحتية المدنية، دون وقوع خسائر بشرية.
وكانت وكالة الأنباء السورية أعلنت، مساء السبت، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لـ"أهداف معادية"، في سماء منطقة مصياف بمدينة حماة.