تسمية سفير إيراني جديد في العراق

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسمية سفير جديد لها في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي انه "تم تعيين حسین آل صادق سفيرا جديدا في العراق خلفا لايراج مسجدي". واضاف ان "حسین آل صادق سيبدأ مهامه قريبا".

