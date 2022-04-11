إدارة بايدن تعتزم إجراء تغييرات في قيادة القوات الأمريكية

وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع ترقية جنرال أمريكي كبير في أوروبا لقيادة جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في القارة في أكبر تغيير في القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.وأفاد المسؤولون بأن البنتاغون من المقرر أيضا أن يعين جنرال جديد لقيادة قوات العمليات الخاصة.وسيحل كلاهما محل القادة الذين من المتوقع أن يتقاعدوا هذا العام في إطار التناوب العادي للقادة.وقالت الصحيفة إن الجنرال الأمريكي تود والترز قائد القيادة الأمريكية الأوروبية والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، سيحل محل كريستوفر كافولي، الذي يشغل حاليا منصب قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقياوفي مارس، أعلن البنتاغون أن هناك حوالي 100000 جندي أمريكي في أوروبا، مع الأخذ في الاعتبار عمليات الانتشار المؤقتة.وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استبدال قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية (SOCOM) الجنرال ريتشارد كلارك، بالجنرال بريان فينتون الذي يرأس قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية (JSOC) والمسؤول عن تدريب القوات الخاصة وإجراء الأفراد.وتعكس هذه التعديلات، وفقا للصحيفة، إعادة توجيه تركيز البنتاغون من الشرق الأوسط إلى الاتجاه الآسيوي، مشيرة إلى أنه يمكن للقوات الخاصة تحت قيادة فانتون التحول من القتال ضد المتمردين إلى تدريب الجيوش الأجنبية.ومن المخطط أن يتقاعد والترز وكلارك في عام 2022، ويمكن لخلفائهم تولي مناصبهم الجديدة هذا الصيف، لكن يجب أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيحاتهم قبل ذلك.