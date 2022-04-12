قتيل وجرحى بانفجار بقضاء صيدا جنوبي لبنان

وبحسب موقع “الجزيرة نت” فإن الانفجار دمر مبنى بلدية بنعفول بالكامل وألحق أضرارا كبيرة بمبنى سكني مجاور، مشيرا إلى أن عمليات إزالة الأنقاض للبحث عن أحياء لا تزال مستمرة في موقع الانفجار.وأضاف أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار في صيدا، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية بدأت التحقيقات لمعرفة طبيعة وأسباب الانفجار.من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن شخصا على الأقل قتل وأصيب 3 آخرون في انفجار قرب مركز للكشافة تابع لحركة أمل المتحالفة مع حزب الله قرب صيدا في جنوب لبنان.