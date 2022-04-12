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اغتصاب وتهديد بالقتل.. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة البغدادي لرهينة أميركية

دوليات

2022-04-12 | 07:19
اغتصاب وتهديد بالقتل.. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة البغدادي لرهينة أميركية
المصدر:
الحرة
1,122 مشاهدة

أكدت شابة أيزيدية بشهادتها أمام محكمة في الولايات المتحدة الأميركية، أن عاملة الإغاثة الأميركية، كايلا مولر، قالت لها إنها تعرضت للاغتصاب من الزعيم السابق لتنظيم داعش الارهابي، أبو بكر البغدادي، وهددت بالقتل إذا ما حاولت الهرب.

وأدلت الشابة ليا ملا، التي احتجزها عناصر تنظيم داعش الارهابي في أغسطس 2014 لدى محاولتها الهرب من جبل سنجار في العراق مع أسرتها، بشهادتها من خلال مترجم، الاثنين، في محاكمة "الشافعي الشيخ"، الذي يعتقد أنه كان أحد سجاني مولر.

وأدلى الكثير من الصحافيين الأوروبيين والرهائن السابقين في سوريا بشهاداتهم في الأيام القليلة الماضية، في إطار محاكمة الشافعي الشيخ، العضو في الخلية التابعة لتنظيم داعش، المعروفة باسم "البيتلز" بسبب لكنة أفرادها البريطانية.

ويتهم الشيخ بقتل أربعة أميركيين هم: مولر، والصحافيين المستقلين، جيمس فولي، وستيفن سوتلوف، وعامل الإغاثة الآخر، بيتر كاسيغ.

وقد احتجز التنظيم المتطرف عاملة الإغاثة مولر وهي من ولاية أريزونا، في أغسطس 2013 بينما كانت ترافق صديقها السوري بزيارة إلى مستشفى في حلب، حيث تم الاتصال به لتصليح صحن لاقط.

وفي البداية احتجزتها خلية "البيتلز" لكن يعتقد أنها سلمت لاحقا إلى البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي قتل في عملية لقوات خاصة أميركية عام 2019.

وقالت ملا في شهادتها إنها نقلت إلى مواقع عدة للتنظيم مع شابات أخريات اختطفن، وانتهى بها الأمر في سجن كانت تحتجز فيه، كايلا مولر.

وأوضحت أنهما كانتا تتواصلان عن طريق "إشارات اليدين في الغالب" وببعض الكلمات بالعربية.

وأفادت المحكمة أنه "ذات يوم أخذوا مولر ولما أعادوها كانت خائفة جدا" موضحة "قالوا لها إن تنظيم داعش يريد تزويجنا، وإذا حاولنا الهرب سيقتلوننا".

وتقول ملا: "بعد يومين أخذت مع مولر وشابة أيزيدية أخرى إلى منزل أبو سياف"، القيادي الكبير في التنظيم حيث "عاملونا مثل عبيد".

منزل وسخ
بعد أسبوع هناك قالت إنهن نقلن إلى "المنزل الوسخ... المكان الذي يأخذون إليه شابات ويغتصبونهم".

وجاء البغدادي ذات ليلة وأخذ معه مولر، بحسب ملا.

وتابعت أنه لما عادت مولر في صباح اليوم التالي "كانت حزينة جدا، ومتوترة جدا وكانت تبكي" مضيفة "تعرضت للاغتصاب وهددت بأنها إذا حاولت الهرب سيقتلها".

وقررت ملا أن تحاول الهرب، وسألت مولر أن تنضم إليها لكنها رفضت. وقالت "كانت خائفة من أنه إذا قبض عليها سيقطع رأسها".

غير أن مولر طلبت من ملا أن "تخبر العالم" بقصتها إذا نجحت في الهرب.

وقالت ملا إنها تسللت من نافذة وصعدت على مولد كهرباء لتتسلق جدارا ثم راحت تركض لمدة طويلة.

بعد هروبها ساعدها شقيقها للاتصال بصديق كان يعمل مترجما لدى الأميركيين، وأبلغتهم بالمعلومات حول مولر.
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