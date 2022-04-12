Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قتيل وجرحى بانفجار بقضاء صيدا جنوبي لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالأرقام والصور: ثروات أثرياء روسيا وأوكرانيا تتراجع

دوليات

2022-04-12 | 08:55
بالأرقام والصور: ثروات أثرياء روسيا وأوكرانيا تتراجع
المصدر:
Forbes
272 مشاهدة

أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على ثروات المليارديرات الروس والأوكران.

بحسب عدد شهر نيسان 2022  من مجلة فوربسـ تراجعت ثروات المليارديرات الروس والأوكران الموجودين على قائمتها بقيمة 52.5 مليار دولار في عام واحد تقريبًا (بين 6 نيسان 2021 و 14 آذار 2022).

وتراجع عدد الأثرياء الروس على القائمة من 117 العام الماضي إلى 83 هذا العام. أمّا الشخصيات التي تصدرت القائمة فهي:

فلاديمير ليسين: رئيس مجلس إدارة NMLK لتصنيع منتجات الصلب.

وتراجعت ثروته البالغة 26.2 مليار دولار العام الماضي 8.5 مليار دولار لتصبح 17.7 مليار دولار.

 

 
فلاديمير بوتانين:
يسيطر على 33 بالمئة من شركة للمعادن ولديه حصص في شركات أخرى.
تراجعت ثروته من27 مليار إلى17.3 مليار دولار.
 
 

بافيل دوروف:

مؤسس ىتطبيق تيليغرام وتطبيق آخر للتواصل الاجتماعي وتراجعت ثروته من17.2 مليار دولار إلى 15.1 مليار دولار.

إيران ترفع قضية جنائية ضد مؤسس "تيليغرام" الروسي بافيل دوروف - RT Arabic
 
 

ليونيد ميخلسون:

يتولى مجلس إدارة شركة نوفاتيك للغاز الطبيعي ويملك 48 بالمئة من شركة البيتروكيماوات "سيبور". وتراجعت ثروته من 24.9 إلى 14 مليار دولار. 

 
 

أليكسي مورداتشوف:

يملك حوالي 34 بالمئة من شركة TUI GROUP  للسياحة والسفر. تراجعت ثروته من 29.1 إلى 13.2 مليار دولار.

 
 
 
 
وبالنسبة لأصحاب المليارات في أوكرانيا، الذين يمتلك العديد منهم أصولاً رئيسية في صناعات تتراوح بين الحديد والفحم إلى التعدين والأعمال المصرفية، فإن الدمار الذي أحدثته جيوش بوتين تسبب أيضاً في إلحاق أضرار جسيمة بأصولهم، وأضر بثرواتهم إلى حد كبير.
 
وتضم القائمة:
 

رينات أخميتوف:

الذي يملك شركة SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT وحصصا في شركت أخرى. تراجعت ثروته من 7.6 إلى 4.2 مليار دولار.

 
 
 

 

فيكتور بينشوك:

موسس شركة INTERPIPE  ومالك عقارات GRAND BUILDINGS في ميدان ترفغلار. تراجعت ثروته من 2.5 إلى 1.9 مليار دولار.

 
واشنطن بوست: ملياردير أوكراني دفع لمستشار الأمن القومي الأمريكي 115 ألف دولار | أوكرانيا برس
 

 

كوستانتين زيفاغو:

يسيطر على غالبية حصة شركة   FERREXPO للتعدين المدرجة في بورصة لندن. تراجعت ثروته من 2.3 إلى 1.3 مليار دولار.

 

فاديم نوفنسكي:

شريك في شركة SMART HOLDING GROUP. تراجعت ثروته من 1.4 إلى 1.3 مليار دولار.

 
 

وأخيرًا فلاد فاتسينكو وهو ملياردير جديد. أصبحت شركته REVOLUT   التكنولوجية المالية  الأكثر قيمة في المملكة المتحدة في تموز 2021.

» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا

دوليات

روسيا - أوكرانيا

اقتصاد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:04 | 2022-04-12 12:04
11:57 | 2022-04-12 11:57
11:44 | 2022-04-12 11:44
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.