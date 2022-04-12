بالأرقام والصور: ثروات أثرياء روسيا وأوكرانيا تتراجع

أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على ثروات المليارديرات الروس والأوكران.
بحسب عدد شهر نيسان 2022 من مجلة فوربسـ تراجعت ثروات المليارديرات الروس والأوكران الموجودين على قائمتها بقيمة 52.5 مليار دولار في عام واحد تقريبًا (بين 6 نيسان 2021 و 14 آذار 2022).
وتراجع عدد الأثرياء الروس على القائمة من 117 العام الماضي إلى 83 هذا العام. أمّا الشخصيات التي تصدرت القائمة فهي:
فلاديمير ليسين: رئيس مجلس إدارة NMLK لتصنيع منتجات الصلب.
وتراجعت ثروته البالغة 26.2 مليار دولار العام الماضي 8.5 مليار دولار لتصبح 17.7 مليار دولار.
فلاديمير بوتانين:
يسيطر على 33 بالمئة من شركة للمعادن ولديه حصص في شركات أخرى.
تراجعت ثروته من27 مليار إلى17.3 مليار دولار.
بافيل دوروف:
مؤسس ىتطبيق تيليغرام وتطبيق آخر للتواصل الاجتماعي وتراجعت ثروته من17.2 مليار دولار إلى 15.1 مليار دولار.
ليونيد ميخلسون:
يتولى مجلس إدارة شركة نوفاتيك للغاز الطبيعي ويملك 48 بالمئة من شركة البيتروكيماوات "سيبور". وتراجعت ثروته من 24.9 إلى 14 مليار دولار.
أليكسي مورداتشوف:
يملك حوالي 34 بالمئة من شركة TUI GROUP للسياحة والسفر. تراجعت ثروته من 29.1 إلى 13.2 مليار دولار.
وبالنسبة لأصحاب المليارات في أوكرانيا، الذين يمتلك العديد منهم أصولاً رئيسية في صناعات تتراوح بين الحديد والفحم إلى التعدين والأعمال المصرفية، فإن الدمار الذي أحدثته جيوش بوتين تسبب أيضاً في إلحاق أضرار جسيمة بأصولهم، وأضر بثرواتهم إلى حد كبير.
وتضم القائمة:
رينات أخميتوف:
الذي يملك شركة SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT وحصصا في شركت أخرى. تراجعت ثروته من 7.6 إلى 4.2 مليار دولار.
فيكتور بينشوك:
موسس شركة INTERPIPE ومالك عقارات GRAND BUILDINGS في ميدان ترفغلار. تراجعت ثروته من 2.5 إلى 1.9 مليار دولار.
كوستانتين زيفاغو:
يسيطر على غالبية حصة شركة FERREXPO للتعدين المدرجة في بورصة لندن. تراجعت ثروته من 2.3 إلى 1.3 مليار دولار.
فاديم نوفنسكي:
شريك في شركة SMART HOLDING GROUP. تراجعت ثروته من 1.4 إلى 1.3 مليار دولار.
وأخيرًا فلاد فاتسينكو وهو ملياردير جديد. أصبحت شركته REVOLUT التكنولوجية المالية الأكثر قيمة في المملكة المتحدة في تموز 2021.