موقف إيراني جديد يخص "المحادثات النووية"

وكتب خامنئي في سلسلة تغريدات على "تويتر": "تجري الأمور في المفاوضات النووية جيدا، والوفد المفاوض يطلع رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي والآخرين على المستجدات، ويتخذون القرارات ويتقدمون إلى الأمام"، مشيرا إلى أن "وفدنا المفاوض قد صمد حتى اللحظة أمام جشع الطرف المقابل وسوف يستمر في ذلك إن شاء الله".وأفاد بأنه "في قضية الاتفاق النووي، نكث الأمريكيون عهدهم. وقد علِقوا الآن في نكثهم هذا العهد، وهم بالمناسبة من وصلوا إلى طريق مسدود وليس نحن".