الكشف عن تفاصيل تخص مطلق النار في مترو نيويورك

وشددت هوشول على أن حادث إطلاق النار هذا "لا يزال يعتبر حالة نشطة"، ووصفت المشتبه به بأنه "بارد القلب".وحذرت من أنه "لا يزال طليقا وخطيرا"، مضيفة: "لا مزيد من عمليات إطلاق النار الجماعية. لا مزيد من تعطيل الحياة. لا مزيد من الحسرة على الأشخاص الذين يحاولون فقط عيش حياتهم.. يجب أن ينتهي ذلك الآن ... لقد سئمنا وتعبنا من قراءة عناوين الأخبار عن الجريمة".وقال مفوض شرطة مدينة نيويورك، كيشانت سيويل، إن المشتبه به، الذي كان يرتدي على ما يبدو أنه قناع غاز، فتح عبوة من حقيبته ملأت القطار بالدخان وفتح النار حوالي الساعة 8:30 صباحا.وأكد مسؤولون إن 16 شخصا أصيبوا في أعقاب الحادث، بينهم 10 إصابات بطلقات نارية مباشرة، كما أن حالة 5 منهم "حرجة ولكنها مستقرة".