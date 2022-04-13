خلال أسابيع قليلة.. فنلندا ستتخذ قرارها بالانضمام الى "الناتو"

وقالت مارين خلال زيارة لنظيرتها السويدية ماغدالينا أندرسون التي لا تستبعد بلادها أيضا الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي: "أعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة. في غضون أسابيع وليس أشهر".ويفترض أن تُصدر السلطات الفنلندية اليوم، تقريرا محوريا حول وضعها الإستراتيجي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يمهّد الطريق لنقاش برلماني حول احتمال انضمام البلد إلى الحلف "الناتو" بحلول الصيف.وازدادت هذه الفكرة زخما، مستحصلة على دعم بنسبة 60 %، في مقابل معدّل راوح ما بين 20 و30 % لعقود.وأظهر الاستطلاع الأخير الذي نشرت نتائجه يوم الإثنين، أنها تحظى بدعم نسبته 68 %، في حين لم يعارضها سوى 12 % من المستطلعين.وباتت أغلبية مؤيّدة لهذا الطرح تتجلّى بوضوح في البرلمان أيضا حيث عدَلت عدّة أحزاب عن معارضتها للفكرة.وفي حال انضمام فنلندا، ستتضاعف الحدود البرّية بين بلدان الحلف وروسيا دفعة واحدة مع ازديادها بواقع 1300 كيلومتر.وبحسب هلسنكي، يتطلّب الأمر ما بين 4 أشهر و12 شهرا لإتمام المسار بمقتضى الإجراءات المعمول بها في الحلف قبل أن تصبح فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو، الأمر الذي يستوجب مصادقة الدول العضو راهنا بالإجماع على القرار.من جانبها، حذّرت موسكو ستوكهولم وهلسنكي من "العواقب السياسية والعسكرية" لالتحاقهما بالحلف.