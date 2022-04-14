قاآني: ندعم كل جماعة تناضل وتتصدى للكيان الصهيوني في العالم

وقال قاآني في تصريح إن "الشباب الفلسطيني في العمليات الأخيرة أثبت أن المقاومة ما زالت حية في فلسطين"، مؤكدا: "أننا سنتعامل بجدية مع الصهاينة أينما اقتضى الأمر، وهم أصغر من منافستنا".ورأى أن "وتيرة إزالة الكيان الصهيوني و تدميره تتسارع"، مضيفا: "اليوم فلسطين حية وطريق الشهداء مستمر".وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني بات يخشى أبطال المقاومة في لبنان ويتفاداهم، وبات عاجزا أمامهم. وأبطال فلسطين أدخلوا الرعب إلى نفوس الصهاينة"، مهددا أنه "إذا تعرضت مصالحنا لخطر في أي منطقة من العالم سنرد بقوة".من جهة أخرى أعلن قاآني: "لدينا أدلة لا غبار عليها على جرائم السعوديين في اليمن"، لافتا إلى أن "أبطال اليمن يصنعون صواريخهم بعيدة المدى بأنفسهم".