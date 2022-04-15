فتاة تنجو بأعجوبة من انهيار صخري مفاجئ (فيديو)

وظهرت ديفيس بعد ذلك مع رجل في مقطع الفيديو، قالت فيه: "كان على وشك قيادة مركبته إلى منعطف في الطريق، والذي يصعب رؤيته من بعيد، حيث يوجد الانزلاق الصخري".وقال الرجل في الفيديو: "كنت على بعد 30 ثانية من قتلي أسفل هذه التصدعات".وتم إغلاق الطريق، بعدما صرحت وزارة النقل في ألاسكا بأن الانهيار الصخري الثاني بدأ على ارتفاع 500 قدم (152.5 متر) في طريق دوغلاس السريع، وليس من الواضح متى سيكون جاهزًا لإعادة فتحه.بدوره، أوضح سام دابشيفيتش، الناطق باسم وزارة النقل في ألاسكا، في تصريحات صحفية، أن المواد الصخرية عندما تنفصل عن هذا الارتفاع فإنها تتراكم بسرعة كبيرة عند وصولها إلى الطريق، لذلك يظل الطريق مغلقًا في هذا الوقت.وقال إن هذه المرة الأولى التي تعبر فيها الصخور إلى الطريق العام، حتى أن بعضها نزل في المياه القريبة، وبعضها كان بحجم السيارات.وأشار دابشيفيتش إلى أن "فريقا من خبراء الجيولوجيا سيفحصون الصخور في المنطقة لمعرفة ما إذا كان من المحتمل حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية".وستستخدم السلطات طائرات "درون" لفحص حالة الأرض، ولكن هذا لن يكون ممكنًا حتى يتحسن الطقس وتهدأ الرياح في المنطقة.ووقع الانهيار الأرضي الثاني على طريق شمال دوغلاس السريع بمدينة جونو الأسبوع الماضي، بعد أربعة أيام من حادثة الانهيار الأول، ولحسن الحظ لم يصب أحد من الأشخاص بأذى.