وصول أكثر من 800 ألف من سكان دونباس وأوكرانيا إلى روسيا

وقالت: "إجمالا، لغاية اليوم 15 أبريل، وصل أكثر من 808 آلاف شخص إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا، من بينهم أكثر من 153 ألف طفل" منوها بأن حوالي 20 ألف شخص يعبرون الحدود الروسية يوميا.وأضافت السلطات الروسية، أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى روسيا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا، حتى صباح أمس الخميس، تجاوز 790 ألف شخص، بزيادة قدرها 18.6 ألف يوميا.وتواصل الطوارئ الروسية وبمساعدة العسكريين الروس إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان دونباس والمناطق الأوكرانية المحررة.