بدا تائهاً.. بايدن يُثير الجدل ويصافح الهواء بعد انتهاء خطابه! (فيديو)

وتناول بايدن في خطابه عددا من القضايا بملاحظات حول جهود الإدارة الأمريكية لخفض التكاليف وإعادة بناء سلاسل التوريد وإرساء الأساس للتجديد الاقتصادي بالبلاد، وفق (CNN).ويكاد لا يمر خطاب للرئيس الأمريكي دون أن يتفاعل مغردون عليه، وكان آخرها تداول مقاطع فيديو لسقوط شيء على كتف بايدن خلال خطاب الأربعاء وما اعتبره بعض المغردين بأنها “فضلات طير”.وسبق ذلك تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وحركة شفاهها لحظة ما وصفوه بـ”زلة لسان” جو بايدن بحديث عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، حركة شفاه هاريس وكأنها تردد كلمة “الأوكراني” لحظة ما بدى أن بايدن قال “الشعب الإيراني”، وفقا لما تداوله النشطاء، بمقطع فيديو، حيث قال الرئيس الأمريكي: “”بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني".