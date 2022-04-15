لطرد روح ترامب الشريرة.. شقيقة بايدن تعترف باقامة مراسيم بالبيت الابيض

وذكرت مجلة "فانيتي فير" ان فالري كتبت في مذكراتها أنه "بعد طرد "الروح الشريرة" المزعومة لسلف جو بايدن، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من البيت الأبيض، حرصت على إخراج جميع الأشياء التي لمسها مالكه السابق مرة واحدة على الأقل من المبنى".واضافت انه "على وجه الخصوص، أزالت صورة من القرن التاسع عشر تعود للرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون، واستبدلت بها صورة فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي جاء بعده".واشارت المجلة الى ان "الشيء الوحيد الذي لم تستطع فاليري مواجهته، هو سطح المكتب القديم، الذي يعمل فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عقود عديدة، حيث أنها أرادت استبداله بمكتب روزفلت، ولكن لم يُسمح لها بإزالته".واعترفت فاليري بايدن أوينز أيضا في مذكراتها الصادرة هذا الأسبوع بأنها تعتقد أن "دونالد ترامب يشبه الشيطان".