إيران تعلن تصدير البضائع الى العراق عبر منفذ حدودي جديد

اعلن مسؤول محلي في محافظة ايلام غرب إيران، عن بدء تصدير البضائع الى العراق عبر سوق هلاله الشمالي اعتبارا من الاسبوع المقبل.

وقال تقي منصوريان في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، انه "بالنظر إلى تشغيل سوق هلاله الشمالي من خلال النقابات الحدودية، فقد بدأت ايضا المشاورات مع التجار العراقيين لتصدير البضائع إلى العراق وتم إبرام عدة عقود".

وأضاف: "نحاول أن نبدأ في التصدير إلى العراق بفائض المنتجات التي تنتجها المحافظة والمنتجات المحلية، وبهذه الطريقة ستبدأ أعمال التصدير والاستيراد".

وأعرب عن أمله في أن "يؤدي فتح هذه الأسواق إلى تحول اقتصادي، وتنمية التجارة الخارجية والصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة في المناطق الحدودية للمحافظة".

وتشترك محافظة إيلام مع العراق بحدود طولها 430 كيلومترا، ويبلغ عدد سكان محافظة ديالى الحدودية، المتاخمة لمحافظة إيلام ، 1.6 مليون نسمة ، مما سيفيد المحافظة اقتصاديا من خلال إعادة فتح هذه الاسواق.

من جانبه، قال مدير عام جمارك ايلام (غرب البلاد) ان "منفذ مهران الدولي يعد بالمرتبة الأولى من حيث الصادرات الى العراق من بين 12 معبرا".

واوضح روح الله غلامي بأن "قيمة الصادرات الى العراق ودول اخرى عبر منفذ مهران الدولي بلغت خلال العام الايراني الماضي مليار و161 مليون دولار من مختلف البضائع".

وقال المدير العام لجمارك إيلام أن "حجم الإيرادات المتأتية من الصادرات عبر منفذ مهران الدولي يبلغ ستة أضعاف عوائد 16 عاما حتى عام 2018 ، وهو رقم مهم".

واشار غلامي الى "تصدير بضائع تزن 2 مليون و 270 ألف طن إلى العراق عبر منفذ مهران الدولي خلال العام الماضي 2021 ليسجل هذا الرقم من الصادرات السلعية زيادة بنسبة 116 في المائة من حيث القيمة و 121 في المائة من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2020".

وعدَّد سلع التصدير الرئيسية بما في ذلك الحجر والبلاط والسيراميك والأجهزة والمنتجات المعدنية والفواكه والخضروات والمنتجات البتروكيماوية وخام الحديد وكلنكر الأسمنت والمنتجات البلاستيكية والزجاج ومنتجاته والسيارات وأجزائها.

وأضاف ان "حركة شاحنات التصدير مستمرة إلى حدود مهران، وتصدير البضائع مستمر دون انقطاع ومشاكل خاصة".

وتبعد بلدة مهران الحدودية في محافظة إيلام حوالي 230 كيلومترا عن العاصمة العراقية بغداد، وأصبحت اليوم مركزا لأنشطة التصدير وعبور الزوار إلى العراق وايران.