أنقرة: العراقيون ثاني أكثر الأجانب شراءً للعقارات التركية

وبحسب بيان هيئة الإحصاء التركية، فإن "الإيرانيين جاءوا في المركز الأول في شراء العقارات بـ784 منزلا، ثم العراقيون بـ741، يليهم الروس بـ547".وأشارت إلى أن "مبيعات العقارات التركية للأجانب سجلت زيادة بواقع 31 بالمئة في مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من 2021، حيث بلغ إجمالي مبيعات العقارات 134 ألفا و170".وبلغ عدد العقارات التي بيعت للأجانب 5 آلاف و567، بنسبة 4.1 بالمئة من إجمالي العقارات المباعة في مارس، وفق بيان الهيئة التي أوضحت، أن "إسطنبول حلّت في المركز الأول من حيث مبيعات العقارات للأجانب بألفين و245 منزلا، تليها أنطاليا بـ1434، ثم أنقرة بـ347".