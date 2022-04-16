فيديو يثير الجدل في لبنان.. امرأة تقتل كلبا رميا بالرصاص!

وإثرانتشار فيديو قتل الكلب وتعليق العديد من الأشخاص والمشاهير عليه، أوضحت الأم سلمى أبو خضور غندور سبب قيامها بقتل الكلب في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، حيث قالت: "من اعترض على إطلاق النار فجأة لم ير وجه ابنتي، وكم هو مشوه، ويعتقد البعض أنني سعيدة بأنني قتلت الكلب، أنا ببساطة أنقذت ابنتي ونفسيتها المحطمة، أنا أربي الكلاب والقطط وأرجو أن لا يتسرع أحد بالحكم عليّ، ويا ليتنا رأينا هذه الإنسانية عندما كانت ابنتي تخضع للعمليات الجراحية".وطالب ناشطون قوى الأمن الداخلي وجمعيات الرفق بالحيوانات باتخاذ إجراءات بحق المرأة، بسبب عملها "الإجرامي"، وشدد بعضهم على أن "مكانها الطبيعي في السجن".