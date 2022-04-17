رئيس دولة يقترح "الإخصاء الكيميائي" لمغتصبي الأطفال

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لحكومة البلاد: "بسبب حادث الاعتداء الجنسي المروع على طفلة مخطوفة تبلغ من العمر 3 سنوات في مدينة تشيكلايو، والذي صدم البلاد كلها، أعلن رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، أن الحكومة تناقش اتخاذ إجراءات صارمة، مثل الإخصاء الكيميائي الإلزامي لمغتصبي القاصرين والمراهقين والنساء، كما يحدث بالفعل في أجزاء أخرى من العالم".ودعا الرئيس كاستيليو كونغرس بلاده لدعم مبادرة الحكومة حول إدخال تعديلات بهذا الخصوص على القانون الجنائي. ونقل البيان عن كاستيليو قوله: "يجعلنا هذا العمل المروع واللاإنساني كدولة نفكر في تنفيذ سياسات عامة أكثر صرامة، من شأنها حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفا، وهم أطفالنا. والإخصاء الكيميائي خيار، ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".واحتجزت شرطة بيرو، الأربعاء الماضي، رجلا خطف طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات واحتجزها في منزله لمدة يوم واحد. بالإضافة إلى الاختطاف، يواجه الرجل تهمة بالاعتداء الجنسي على هذه الطفلة. وتسببت هذه الجريمة في صدى واسع في البلاد. وجرت مظاهرات احتجاج جماهيرية في عدة مدن. في تشيكلايو أحرق السكان المحليون منزل المعتقل المتهم باغتصاب الطفلة.