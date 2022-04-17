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في مزاد علني..بيع رقصة "التابوت" الشهيرة بمليون دولار

دوليات

2022-04-17 | 06:46
في مزاد علني..بيع رقصة "التابوت" الشهيرة بمليون دولار
561 مشاهدة

بعد أن اجتاحت رقصة التابوت العالم خلال جائحة كورونا، وأصبحت الرقصة الأكثر شهرة وارتباطًا بالموت، ها هي الآن تتحول إلى رمز غير قابل للاستبدال "NFT"، حيث تم بيعها كأصل رقمي بقيمة مليون دولار.

وهذه الرقصة التي تحولت إلى رمز غير قابل للاستبدال، هي رقصة يؤديها مجموعة من حاملي النعوش في طقوس يعتبرونها مراسم وداع للراحلين، وانتشرت هذه الرقصة عبر الإنترنت من خلال موسيقى تدعى أسترونوميا، وكان مفاد هذه الرقصة هي توصيل رسالة خلال جائحة كورونا في بدايتها أنه لا يجب الخروج من المنازل أثناء الإغلاق منعًا لتفشي فيروس كورونا في عام 2020.

إلى جانب ما سبق، قد تكون أحد أقوى أسباب تحول رقصة التابوت إلى رمز غير قابل للاستبدال أو إلى أصل رقمي موثق، هو أنه هذه الرقصة هي أحد أشهر الميمات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من المواقف المضحكة والساخرة.
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