السعودية والكويت ومصر الأطول.. مدة العطلة الرسمية لعيد الفطر في الدول العربية

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السويد.. احتجاجات في مالمو عقب إحراق متطرف للقرآن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

السعودية والكويت ومصر الأطول.. مدة العطلة الرسمية لعيد الفطر في الدول العربية

دوليات

2022-04-17 | 07:02
السعودية والكويت ومصر الأطول.. مدة العطلة الرسمية لعيد الفطر في الدول العربية
1,428 مشاهدة

يترقب المسلمون إجازة عيد الفطر، التي تأتي مباشرة بعد شهر رمضان، والتي تتراوح هذا العام بين 3 أيام في بعض الدول إلى 17 يوما.

ويعتمد تحديد موعد عيد الفطر على رؤية هلال شهر شوال، ويتم تحري هلال شهر شوال في مساء يوم 29 من رمضان.

وإذا لم يتم رصد الهلال، يستمر شهر رمضان ليوم آخر (30 يوما) ويكون بعدها أول أيام العيد.

ومن المقرر تحري هلال شوال مساء السبت 30 أبريل/نيسان، وسط توقعات أن يكون الإثنين 2 مايو/أيار أول أيام عيد الفطر، ويستمر حتى الأربعاء 4 مايو/أيار 2022.

أما في كل من الأردن وسلطنة عُمان والمغرب وجزر القمر، والتي بدأ رمضان فيها الأحد (3 أبريل/نيسان)، فسيتم تحري هلال شهر شوال 1 مايو/أيار 2022.

وتعد السعودية أحد أكثر الدول التي تعطي إجازات في عيد الفطر، حيث ستمتد الإجازة للقطاع الحكومي من الإثنين 24 رمضان (25 أبريل/نيسان) وحتى السبت 7 مايو/أيار (13 يوما)، بينما ستكون للقطاع الخاص لمدة 4 أيام فقط، من يوم 1 إلى 4 مايو/أيار.

أما في الكويت، فتبدأ العطلة من 1 مايو/أيار، وتمتد حتى الخميس 5 منذلت الشهر، على أن يُستأنف الدوام الرسمي الأحد 8 مايو/أيار، وعليه ستكون عطلة عيد الفطر 9 أيام، مع احتساب أيام نهاية الأسبوع.

وفي الإمارات وقطر والبحرين ستكون الإجازة بين 30 رمضان (1 مايو/أيار) وحتى اليوم 3 شوال 4 مايو/أيار، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص، وسيظل خاضعًا لرؤية الهلال.

وفي سلطنة عمان، ستكون الإجازة 4 أيام فقط، مع اختلاف فروق بداية شهر شوال.

أما في مصر، ستبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الخميس 28 أبريل/نيسان، وذلك تعويضا عن إجازتي عيد تحرير سيناء وشم النسيم الموافقان 25 أبريل/نيسان (يتم ترحيلهما)، وتستمر الإجازة حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار (7 أيام)، وسط توقعات بإصدار قرار بضم الخميس للإجازة على أن يتبعها الجمعة والسبت، لتصبح عدد أيام الإجازة (10 أيام) وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

وفي الأردن، ستكون الإجازة لمدة 4 أيام، تبدأ الأحد 29 رمضان (1 مايو/أيار) والذي يصادف كذلك عطلة عيد العمال، وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

تبدأ إجازة عيد الفطر في جمهورية اليمن من يوم الأحد - 30 رمضان (1 مايو/أيار) والذي يصادف عيد العمال، وتستمر حتى يوم الأربعاء (4 مايو)، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

وينطبق ذلك كذلك على العراق واليمن والجزائر والمغرب ولبنان.

بينما تكون الإجازة 4 أيام أيضا في السودان، ولكنها تبدأ الإثنين 2 مايو/أيار وتستمر حتى يوم الخميس 5 مايو/أيار.
» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:54 | 2022-04-17 08:54
08:45 | 2022-04-17 08:45
08:24 | 2022-04-17 08:24
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.