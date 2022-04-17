العراق في مقدمة الدولة العربية والأفريقية المستوردة من إيران

وقال فرزاد بيلتن: "إن الاحصاءات المنشورة تشير إلى أن صادرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الدول العربية والإفريقية في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 اذار 2022)، شهدت زيادة نسبتها 20% مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل من 13.595 مليار دولار، إلى 16.293 مليار دولار".واضاف: "في المراكز الخمسة الأولى في حجم الصادرات الايرانية إلى الدول العربية والإفريقية يأتي العراق بـ8.9 مليار دولار، والإمارات بـ4.9 مليار دولار، وسلطنة عمان بـ716 مليون دولار، وغانا بـ353 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ254 مليون دولار".واوضح فرزاد بيلتن: "كما تشير الإحصاءات المنشورة، إلى أن حجم استيراد إيران من الدول العربية والإفريقية خلال العام الايراني الماضي شهد زيادة بنسبة 76% مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل من 10.47 مليار دولار إلى 18.479 مليار دولار، حيث احتلت كل من الإمارات بـ16.523 مليار دولار، والعراق بـ1.197 مليار دولار، وسلطنة عمان بـ619 مليون دولار، المراكز الثلاثة الأولى".