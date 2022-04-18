الرئيس الإيراني يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى "إسرائيل".

وقال الرئيس الإيراني في كلمة له بمناسبة مراسم يوم الجيش، إن "أدنى تحرك للكيان الصهيوني لن يخفى عن أعين قواتنا الأمنية والمسلحة"، مبينا، "رسالتنا إلى الكيان الصهيوني أنه إذا كان يسعى إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة، فأدنى تحرك له لن يخفى عن أعين قواتنا الأمنية والمسلحة، ونحن نرصد تحركاته. وستكون وجهة قواتنا المسلحة مركز الكيان الصهيوني".

واضاف رئيسي: "الهزيمة المشينة ستكون مصير من يريد المواجهة مع النظام المقدس للجمهورية الإسلامية".

وأكد رئيسي أن "تكاتف جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الحرس الثوري الإسلامي يشكل ذراعين قويتين للقيادة العليا للقوات المسلحة"، منوها بأن: "الجيش الإيراني استغل العقوبات كفرصة وحقق تقدما في الصناعات العسكرية والدفاعية"، مشيرا إلى أن "الشعب والقوات المسلحة أهم مكونات القوة في الجمهورية الإسلامية".

ولفت رئيسي إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية "مشهورة ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضا في العالم"، وأن "استعداد الجيش هو رسالة للعدو بأن قواتنا المسلحة تمتلك قوة الردع".

وقال الرئيس الإيراني إن "الولايات المتحدة الأمريكية صرحت بأن جميع العقوبات والضغوط القصوى على إيران باءت بفشل كارثي.. وهذا هو مصير كل من يقدم على خطوة ضد الجمهورية الإسلامية".