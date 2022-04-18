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تركيا تطلق عملية "قفل المخلب" شمالي العراق

دوليات

2022-04-18 | 03:46
تركيا تطلق عملية "قفل المخلب" شمالي العراق
965 مشاهدة

أطلقت تركيا، اليوم الاثنين، عملية "قفل المخلب" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع خلوصي أكار خلال اتصال مرئي بمركز عمليات القوات الجوية، خلال زيارة أجراها مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة الجيش لقيادة القوات الجوية.

وتلقى أكار معلومات حول الوضع الأخير للعمليات الجوية، وقال:" اعتبارًا من هذه الليلة، بدأت قواتنا المسلحة البطلة عملية مخلب القفل ضد الأهداف الإرهابية بغية منع الهجمات الإرهابية على شعبنا وقوات أمننا من شمالي العراق، وضمان أمن حدودنا".

وأكد: "وفقًا للخطة استهدفت القوات الجوية بشكل مكثف مواقع الإرهابيين في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان، حيث نجح طيارونا الأبطال في إصابة أهداف كمخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة وما يسمى بمقار تابعة للتنظيم الإرهابي".

وأكد وزير الدفاع التركي استهداف المواقع الإرهابية بنيران المدفعية أيضا، مشيرًا إلى انتقال قوات النخبة والخاصة إلى المنطقة بدعم جوي من مروحيات أتاك والمسيرات العادية والمسلحة.

وزعم، أن "العملية تسير بنجاح وفق المخطط، وأن القوات التركية حققت الأهداف المحددة في المرحلة الأولى للعملية".

وأكد أن "تركيا تنفذ جميع هذه العمليات بشكل يحترم سيادة العراق الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".

وأردف: "أريد التأكيد مجددًا أن هدفنا الوحيد هم الإرهابيون ويتم إظهار الاهتمام الأقصى لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين، والبيئة، والمباني الثقافية والدينية".
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