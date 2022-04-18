روسيا والجزائر يؤكدان خططهما من اجل التنسيق ضمن مجموعة "أوبك+"

وقلت وكالة رويترز نقلا عن الكرملين أن "الزعيمين اتفقا أيضا على مواصلة التعاون في منتدى الدول المصدرة للغاز "بما يخدم الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".واضاف، ان "بوتين وتبون ناقشا أيضا الوضع في أوكرانيا وبحثا التصعيد في فلسطين، وأكدا أهمية الجهود الدولية للتوصل لتسوية".يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أقر يوم الخميس الماضي بأن "العقوبات الاقتصادية الغربية على بلاده، قد أعاقت صناعة الطاقة الروسية، التي تعتبر المحرك الاقتصادي للبلاد، بحسب تقرير نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال".وأوضح بوتين خلال اجتماع رسمي سابق بأن "صناعة الطاقة الروسية ستحتاج إلى إعادة توجيه لمبيعات النفط والغاز من الأسواق في أوروبا إلى آسيا".